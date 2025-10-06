ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Джартов: Ще има патрулиране в районите, където е обявен червен код
Джартов посочи още, че към този момент няма усложняване на оперативната обстановка, допълвайки, че евакуация на други райони не се налага засега.
Има 30 произшествия, на които реагират екипите на ГДПБЗН, осем от които са за паднали дървета и отводняване на обекти.
На въпрос ако се наложи евакуация заради обявените червени кодове, Джартов каза: "Някои от хората, които бяха евакуирани на "Елените", са настанени в хотели, а други са при техни близки, така че местните власти имат готовност и за това".
Шефът на Главна дирекция "Национална полиция" Захари Васков (ГДНП) обясни, че има данни за 200 евакуирани, около 100 от тях са пожелали да отидат при близки, другите са настанени в хотели в Свети Влас и Несебър.
"Фокус" припомня, че от днес е ограничен достъпът до селището "Елените". Целта е да си гарантира максималната сигурност на населението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 71
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лазар Радков: Целта ни е да има е дефибрилатори във всяко държавн...
14:22 / 06.10.2025
Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен...
14:11 / 06.10.2025
След пропадналия мост край Царево: АПИ се задейства, въвеждат вре...
13:13 / 06.10.2025
Тристранният съвет не постигна съгласие за ръста на минималната р...
13:14 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало д...
13:05 / 06.10.2025
От днес Балканите ще бъдат ударени от пореден циклон
12:36 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета