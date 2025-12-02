ЕК одобри частично изплащане на 1,6 млрд. евро по ПВУ за България
Според ЕК са изпълнени общо 48 от 50-те етапа и цели, за което страната ни се очаква да получи плащане в размер на 1,47 млрд. евро преди края на годината.
България подаде третото искане за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост на 1 октомври 2025 г. Плащането е с най-голям брой етапи и цели и обхваща 22 реформи и 19 инвестиции. Водещите мерки са свързани с продължаване на реформите в области като научни изследвания и иновации, декарбонизация, подобряване рамката за управление на държавните предприятия, развитие на електронното здравеопазване и др.
Общата му стойност възлиза на 1,619 млрд. евро. Цялата стойност на плащането се очаква да бъде получена от ЕК след приключването на преговорите по предоговарянето на реформата, свързана с Комисията за противодействие на корупцията. В тази връзка следващата седмица предстои среща на правосъдния министър Георги Георгиев с представители на ЕК
