оставката на кабинета "Желязков" и искането за отсрочка от страна на "Възраждане".
Има критерии, които трябва да бъдат изпълнени, което България вече е направила. Всички критерии са изпълнени. Всички решения са взети и затова на 1-вия януари догодина България ще стане част от Еврозоната. Влизането на 1-ви януари е сигурно, независимо как политическата ситуация се разние. Необходимите решения са били взети и остават в сила. Това заяви Балаш Уйвари, говорител на Европейската комисия.
динната европейска валута ще се извърши въпреки оставката на кабинета "Желязков" и искането за отсрочка от страна на "Възраждане".
ЕК увери: България ще бъде член на еврозоната от 1 януари, изпълнени са всички критерии
©
Още по темата
/
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
16:51
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подготовката на институциите за въвеждането на еврото
11.12
Управител на нощно заведение от Бургас: От 22 ч. на 31 декември до 1 ч. на 1 януари няма да може да се плаща с карта
10.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Още от категорията
/
Министър Караджов сигнализира Европейската комисия по повод стачките на гръцките фермери по границите
14:33
Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
10:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.