От 18:00 ч. утре (16 април) до сутринта на 20 април (понеделник) ще бъде извършено техническо обновяване на системата за обработка на данни на EVN България. В този период плащанията на фактури за консумирана електроенергия ще бъдат възможни само по банков път, съобщиха за Burgas24.bg от дружеството.

Сроковете за плащане, които са засегнати от спирането на възможността заплащане са предварително адаптирани, за да има достатъчно време за плащане след приключване на техническите дейности.

В телефонния център клиентите ще могат да получат само ограничена консултация и информация. Дейността на EVN офисите, включително Бизнес центровете, в посочения период също ще бъде с ограничени функции като ще са възможни само общи консултации и получаване на документи.

Приемът на документи в офисите в тези дни няма да е възможен. В тази връзка от EVN съветват клиентите си да планират своите посещения в офиси така, че да не съвпаднат с упоменатия срок.

Обновяването на билинг системата в EVN България ще позволи по-бърза обработка и обмен на информация и данни.