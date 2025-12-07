Сподели close
Един човек е загинал, а още двама са ранени след челен сблъсък между две коли на пътя Габрово - Севлиево.

Сигнал за инцидента е подаден около 15,30 часа.

Главният път е блокиран. Трафикът се осъществява по обходен маршрут, предаде АПИ.