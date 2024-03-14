Един човек загуби битката с COVID-19

© 9 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направени са 1 191 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.



Един е регистриран като починал болен за периода, а трима като излекувани. В болници за лечение остават 154 пациенти. От тях 22-ма са в интензивни отделения. Трима са новоприетите пациенти.



През последните 24 часа са поставени 25 дози ваксини.



Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 0; Варна - 0; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 1; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 2; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 1; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 0; София град - 2; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.