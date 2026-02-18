Един от най-големите и известни фитнеси в България попари клиентите си.Във вчерашния ден всички потребители са получили имейл, в който от фитнеси Pulse са им съобщили, че имат нововъведение - годишна такса от 20 евро."Здравейте,Бихме искали да Ви напомним, че в края на месеца към месечната Ви вноска ще бъде начислена еднократната годишнаС настоящото съобщение целим да осигурим яснота и предвидимост, така че всеки наш клубен член да разполага с необходимата информация своевременно. Подчертаваме, че месечната Ви такса остава непроменена.През изминалия период продължихме последователно да инвестираме в развитието на клубовете и качеството на средата, която Ви предоставяме — чрез модернизация на тренировъчните пространства, внедряване на оборудване от най-висок клас, надграждане на инфраструктурата и дигиталните услуги, както и повишаване на стандартите за комфорт и поддръжка.Развитието на Pulse е дългосрочен ангажимент и остава наш стратегически приоритет.Повече за част от проектите, които подготвяме през 2026 година, можете да прочетете тук: https://pulsefit.bg/pulse- obyavyava-masthabna- investiczionna-programai- razshiryavane-na-mrezhata-za- 2026-g/".Факт е, че от фитнес клуба предоставят възможност на клиентите си да прекратят отношенията си с тях без предизвестие, но все пак - на фона на инфлацията и постоянното покачване на цени - тази стъпка от страна на Pulse предизвика недоволството на стотици хора.Социалните мрежи бяха засипани от публикации, а към медията ни бяха изпратени няколко оплаквания от страна на клиенти на фитнеса.Друга подробност е, че това е и един от най-скъпите фитнеси в България. Месечните карти стартират от 49 евро (на месец) и стигат до 690 евро за годишен абонамент. На тази база - да искат още 20 евро "годишна такса" е меко казано - смешно.Накрая да не стане от желания "ефект" - дефект и да има повече напуснали, отколкото кротко плащащи клиенти?