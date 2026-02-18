Един от най-големите вериги фитнеси в България попари клиентите си, всички са бесни!
Във вчерашния ден всички потребители са получили имейл, в който от фитнеси Pulse са им съобщили, че имат нововъведение - годишна такса от 20 евро.
Ето какво гласи имейлът, качваме го без редакторска намеса:
"Здравейте,
Бихме искали да Ви напомним, че в края на месеца към месечната Ви вноска ще бъде начислена еднократната годишна такса в размер на 20 евро, за която вече Ви информирахме официално.
С настоящото съобщение целим да осигурим яснота и предвидимост, така че всеки наш клубен член да разполага с необходимата информация своевременно. Подчертаваме, че месечната Ви такса остава непроменена.
През изминалия период продължихме последователно да инвестираме в развитието на клубовете и качеството на средата, която Ви предоставяме — чрез модернизация на тренировъчните пространства, внедряване на оборудване от най-висок клас, надграждане на инфраструктурата и дигиталните услуги, както и повишаване на стандартите за комфорт и поддръжка.
Развитието на Pulse е дългосрочен ангажимент и остава наш стратегически приоритет.
Тъй като това е първото начисляване на годишната такса, като жест към нашите клубни членове предоставяме възможност за прекратяване на членството без задължителното едномесечно предизвестие до 28.02.2026 г., в случай че не желаете тя да бъде начислена.
Повече за част от проектите, които подготвяме през 2026 година, можете да прочетете тук: https://pulsefit.bg/pulse- obyavyava-masthabna- investiczionna-programai- razshiryavane-na-mrezhata-za- 2026-g/".
Факт е, че от фитнес клуба предоставят възможност на клиентите си да прекратят отношенията си с тях без предизвестие, но все пак - на фона на инфлацията и постоянното покачване на цени - тази стъпка от страна на Pulse предизвика недоволството на стотици хора.
Социалните мрежи бяха засипани от публикации, а към медията ни бяха изпратени няколко оплаквания от страна на клиенти на фитнеса.
Друга подробност е, че това е и един от най-скъпите фитнеси в България. Месечните карти стартират от 49 евро (на месец) и стигат до 690 евро за годишен абонамент. На тази база - да искат още 20 евро "годишна такса" е меко казано - смешно.
Накрая да не стане от желания "ефект" - дефект и да има повече напуснали, отколкото кротко плащащи клиенти?
EFG
преди 48 мин.
Няма по-абсурден фитнес от тия нещасници. Един месец предизвестия , тия са луди.
gogobyte
преди 1 ч. и 37 мин.
На фона от миналата година 90лв за златна карта тази година ги направиха по 65 евро! От лакомия ще останат без клиенти! На фона на някои други фитнеси от същия калибър които предлагат по 25-30 евро карти, да не очакват чудеса. Аз още януари се отказах като видях наглостта им!
Майна Таун
преди 1 ч. и 38 мин.
Не е от еврото
