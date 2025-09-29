Новини
Един от самолетите F-16 е с теч на гориво
Автор: Ваня Кузманова 16:52Коментари (0)102
© МС
На двуместен самолет F-16 Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари. Това заявява военният министър Атанас Запрянов в отговор на въпрос на депутата от "Възраждане" Цончо Ганев.

По думите му съгласно регламентиращите документи е налице техническа неизправност, което налага предприемане на действия за установяване причините и извършване на дейности по възстановяване изправността на самолета.

"С цел осигуряване на достъп до предполагаемия нехерметичен възел и установяване на причината за неизправността, инженерно-техническият състав от авиобаза Граф Игнатиево, съвместно с полевите представители на американската страна, са извършили значителен обем от дейности по самолета. След констатиране на вероятната причина е изготвен доклад. След консултации с американската страна е уточнено, че представител на компанията производител на самолета - "Локхийд Мартин", ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността", допълва Запрянов.

Министърът посочва, че са доставени само два самолета F-16 Block 70 и те не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България.



