|Един от самолетите F-16 е с теч на гориво
По думите му съгласно регламентиращите документи е налице техническа неизправност, което налага предприемане на действия за установяване причините и извършване на дейности по възстановяване изправността на самолета.
"С цел осигуряване на достъп до предполагаемия нехерметичен възел и установяване на причината за неизправността, инженерно-техническият състав от авиобаза Граф Игнатиево, съвместно с полевите представители на американската страна, са извършили значителен обем от дейности по самолета. След констатиране на вероятната причина е изготвен доклад. След консултации с американската страна е уточнено, че представител на компанията производител на самолета - "Локхийд Мартин", ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността", допълва Запрянов.
Министърът посочва, че са доставени само два самолета F-16 Block 70 и те не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България.
