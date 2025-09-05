Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
Автор: Илиана Пенова 15:16Коментари (0)77
©
Делото за побоя над комисар Кожухаров започна вчера и беше наблюдавано от районна прокуратура, във вчерашния ден бяха събрани нови допълнителни данни и доказателства, сред които и медицинската експертиза, показваща тежка телесна повреда, затова в момента се гледа в Окръжна прокуратура, обясни Мирослав Маринов, зам.-окръжен прокурор на Русе

"Двама са привлечени само за хулиганските действия, а другите двама и за хулиганство и за нанесена тежка повреда. До момента те са задържани, като извършителят, който е най-възрастен е В.И, на 19 години, задържан за 72 часа К.Г, Ж.К. Непълнолетният е с инициали С.А и е задържан за 48 часа, тъй като по отношение на непълнолетните е такъв законът", каза зам.-окръжният прокурор на Русе.

"Децата са от нормални семейства. Единствено, лицето, което управлява автомобила е без баща, а майка му е починала преди 2 години", допълни Ковачев.

"15-годишният е лесно избухлив и също има определени проблеми в семейството. Той е с две повдигнати обвинения", каза Маринов. 

Утре окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянна мярка задържане под стража.

"Нека не полемизираме проблема", апелира той. 

Все още няма готови резултати дали някой от тях и бил под влиянието на алкохол.



Още по темата: общо новини по темата: 11
05.09.2025 Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
05.09.2025 Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
05.09.2025 Томислав Дончев за побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
05.09.2025 Директорът на полицията в Ръсе е бил пребит пред очите на жена си и сина си
05.09.2025 Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията в Русе
04.09.2025 Нинова: Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
379 нарушения за 12 часа, някои от тях шофирали с над 190 км/ч. Г...
14:13 / 05.09.2025
Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка
13:11 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията...
12:20 / 05.09.2025
Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
12:01 / 05.09.2025
Томислав Дончев: Второто плащане по ПВУ се очаква в средата на ок...
11:37 / 05.09.2025
Асен Василев: Искаме да излъчим кандидатура на президентските изб...
11:28 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
SPICE Music Festival 2025
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
Болести и зарази
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: