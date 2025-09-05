ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
"Двама са привлечени само за хулиганските действия, а другите двама и за хулиганство и за нанесена тежка повреда. До момента те са задържани, като извършителят, който е най-възрастен е В.И, на 19 години, задържан за 72 часа К.Г, Ж.К. Непълнолетният е с инициали С.А и е задържан за 48 часа, тъй като по отношение на непълнолетните е такъв законът", каза зам.-окръжният прокурор на Русе.
"Децата са от нормални семейства. Единствено, лицето, което управлява автомобила е без баща, а майка му е починала преди 2 години", допълни Ковачев.
"15-годишният е лесно избухлив и също има определени проблеми в семейството. Той е с две повдигнати обвинения", каза Маринов.
Утре окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянна мярка задържане под стража.
"Нека не полемизираме проблема", апелира той.
Все още няма готови резултати дали някой от тях и бил под влиянието на алкохол.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
379 нарушения за 12 часа, някои от тях шофирали с над 190 км/ч. Г...
14:13 / 05.09.2025
Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка
13:11 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията...
12:20 / 05.09.2025
Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
12:01 / 05.09.2025
Томислав Дончев: Второто плащане по ПВУ се очаква в средата на ок...
11:37 / 05.09.2025
Асен Василев: Искаме да излъчим кандидатура на президентските изб...
11:28 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета