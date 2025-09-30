Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"

© Получаващите българска пенсия лица, които живеят в страна, за която не се прилагат международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, например за Австралия, Аржентина, Куба, Кувейт, Нова Зеландия, САЩ, Тайланд, Япония и др., трябва да подават т.нар. "декларация живот“ всяка календарна година в периода от 1 ноември до 31 декември, съобщават от НОИ, цитирани от "Фокус".



За този кръг лица се създава задължение да подават декларация за продължаване получаването на пенсията ("декларация живот“) веднъж годишно. Промяната е свързана с това, че те живеят в държави, с които не се прилагат механизми за уведомяване в случай на смърт и са налице случаи, при които органът по пенсионно осигуряване узнава за това обстоятелство от наследниците или от трети лица на много по-късен етап.



Срокът за представяне на декларацията ще е от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година. Тази година също ще трябва да се представи декларация – в срок до 31 декември. Декларацията трябва да е заверена от консулска служба или друг официален орган. Тя може да се подаде лично, в оригинал чрез пощенски оператор или чрез упълномощено лице. Възможно е подаване и по електронен път с КЕП или ПИК на НОИ.



Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон. Това облекчение предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха обнародвани. За пенсионерите остава ангажиментът да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да получават пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес.