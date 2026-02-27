Една от банките у нас е с нов собственик
©
Сделката, първоначално обявена през април 2025 г., беше финализирана днес, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) даде регулаторното одобрение в средата на февруари 2026 г., се отбелязва в съобщението.
"Финализирането на сделката е важен момент не само за нашата организация, но и за българския банков сектор. Глобалният опит на "Адвент“ във финансовите услуги ще ни помогне да ускорим растежа си, да подобрим още повече продуктите си и да разширим възможностите за дигитално банкиране чрез нашите мобилни и онлайн платформи“, коментира Питър Барон, изпълнителен директор на tbi bank.
"Завършването на придобиването на tbi bank засилва дългосрочния ангажимент на "Адвент“ към Централна и Източна Европа, където продължаваме да инвестираме капитал, комбинирайки задълбочени местни познания с глобален опит“, посочи Милан Кулич, управляващ директор на "Адвент“.
Алфред Дерзидан, директор в "Адвент“, отбеляза, че придобиването се основава на значителния опит на "Адвент“ в инвестирането в регулирани финансови институции и платежни компании в световен мащаб. "Вярваме, че tbi bank е в добра позиция за следващата фаза от своето развитие и сме решени да инвестираме допълнително в нейните дигитални възможности и предлагани на клиентите услуги“, добави той.
От tbi bank обясниха, че промяната в собствеността не засяга условията на съществуващите клиентски сметки и договори и от клиентите на банката не се изисква никакво действие, пише businessnovinite.bg.
Още от категорията
/
Български лозя заболяха от страшна болест – лозарите и винопроизводителите са пред сериозно изпитание
26.02
НАП с важно напомняне!
26.02
Икономисти: Редовният бюджет се очаква през юни, трябва да се изготви от редовното правителство
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.