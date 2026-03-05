Една от партиите оттегли заявлението си за регистрация за изборите на 19 април
Тя припомни, че на 9 март изтича срокът на инициативни комитети, които желаят на издигнат независими кандидати. "Освен това промени в състава или наименовании в коалициите могат да бъдат извършвани до 17 март", допълни Матева.
Също така до 17 март (до 17 ч.) в Районните избирателни комисии (РИК) трябва да се регистрират кандидатските листи.
"На интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК) вече е публикувана важна информация за предстоящите избори за Народно събрание на 19 април. Тя може да бъде открита в рубриката "Избори за Народно събрание 19 април“. В подрубриката "За избирателите“ е видим вече броят на избирателите по предварителни избирателни списъци, както и адресите на избирателните секции", съобщи още говорителят на ЦИК.
Към момента предстои Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване“ да активира на своя уебсайт възможност всеки избирател да проверява в коя избирателна секция има право да гласува.
По думите на Росица Матева отново в секция "За избирателите“ на интренет страницата на ЦИК от 7 март ще бъде активирана и възможността всеки избирател да извърши проверка относно фигурирането им в списъците за подкрепа на партия или коалиция за регистрация за участие в изборите.
"Ако гражданите се открият в списъци, в които не са подписани, трябва да подадат жалба до Комисията за защитата на личните данни, а не в ЦИК", уточни Матева.
По отношение на гласуването извън страната зам.- председателят на ЦИК заяви, че заявление от избиратели могат да бъда подавани писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или по електронен път на сайта на Комисията. Електронният начин за подаване на заявление ще бъде активен тази вечер, в полунощ, а срокът е до 24 март.
Относно машиния вот говорителят на ЦИК каза, че страната разполага с общо 12 837 машини. Според нея броят им е напълно достатъчен. "Досега на национални избори никога не са били използвани повече от 10 000 устройства едновременно", добави тя.
По време на брифинга Росица Матева спомена и районните избирателни комисии, като уточни че вече са назначении 31. Само в две от тях обаче е постигано съгласие след консултациите с областните управители. В останалите Централната избирателна комисия е назначила служебно съставите. Говорителят на ЦИК каза, че са подадени четири жалби срещу решенията за назначаване на районни избирателни комисии. Това са Русе, Пловдив област (17-и изборен район), Търговище и Силистра.
Още по темата
/
Политолог: Радев няма да казва нищо конкретно, ще говори с общи фрази, за да получи максимална подкрепа
04.03
Румен Радев: Предсрочният парламентарен вот ни изправя пред два избора - или прогресивна България, или олигархия
03.03
Още от категорията
/
Актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:51
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
16:13
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не се разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш Пловдивско районно управление
16:12
Ще можем лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
15:13
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.