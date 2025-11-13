Анализирайки последните данни на НСИ, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната."През август производството на индустрията се понижи спрямо същия месец на предходната година, като основните причини са съкращаване в обема на преработващата промишленост и свиване в производството на енергия“, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев."По-слабото външно търсене и намаленият износ, особено в металургията и машиностроенето, са сред основните причини за свиването на българската промишленост“, уточни д-р Калчев.Подобно на преработващата промишленост, производството на енергия също отбеляза известен спад през последните месеци. "Причините за свиването на енергийния сегмент през лятото са свързани с регионалното свръхпроизводство на електроенергия от възобновяеми източници в обедните часове, водещи до нулеви и отрицателни борсови цени в диапазона между 11:00 и 15:00 и до изключване на голяма част от производствените мощности, с оглед избягване на риска от загуби“, изясни Калчев.За разлика от индустрията строителството отчете умерен ръст от +1.6% през август (спрямо август 2024 г.). "Въпреки че динамиката на сектора остана на положителна територия, тя отбеляза значително отслабване в сравнение с резултатите от юни и юли“, отбеляза още д-р Калчев. Влошаване се наблюдава и в трите сегмента – всички те отбелязват последователно забавяне за този период.Сградното строителство се увеличи с +1.3% на годишна база през август (на фона на ръстове от 8.6% и 4.5% през юни и юли). Сходно развитие се наблюдава и при специализираното строителство, което също остана в положителната зона. Строителството на съоръжения обаче премина на отрицателна територия, отбелязвайки спад от 1.3% през август."По-ниските ръстове през август са подкрепени от значителния ръст в цените на строителните материали през последните месеци и зависимостта от внос, както и от недостига на квалифицирана работна ръка в сектора“, изясни главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев.Потребителската инфлация (по националната методология) се повиши до 5.6% (спрямо септември м.г.) при ниво от 5.3% за август. Хармонизираната инфлация също нарасна до 4.1% на годишна база при 3.5% за август. Подобна тенденция се наблюдава и при базисната инфлация (без храни и горива), която също регистрира ръст от 4.3%.