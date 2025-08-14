Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Една трета от предприятията в ЕС рекламират онлайн
Автор: Десислава Томева 22:52Коментари (0)79
©
През 2024 г. 32,6% от предприятията в ЕС са използвали платена интернет реклама.

Сред 20-те страни от ЕС с налични данни за 2024 г. интернет рекламата е била използвана от повече от 3 от 5 предприятия в Малта (60,4%) и от близо половината от предприятията във Финландия (49,8%) и Кипър (49,4%). В същото време тя е била използвана от по-малко от 25% от предприятията в Румъния (22,8%), Полша (23,2%) и Португалия (23,6%). Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".

За персонализиране на интернет рекламата могат да се използват различни методи. Най-популярният метод е използването на информация от преглеждания на съдържание от потребителите на уеб страници или ключови думи от техните заявки, което е известно като контекстуална реклама. Този метод се използва от 76,8% от предприятията в ЕС, които плащат за интернет реклами.

Междувременно 44,3% са използвали геотаргетиране, стратегия, която използва географска информация от IP адреси или мрежови данни, за да персонализира съдържанието въз основа на местоположението на потребителя. За по-голяма ефикасност геотаргетирането може да се комбинира с други рекламни методи за по-добро ангажиране на потенциалните клиенти.

Поведенческото таргетиране, използвано от 41,6% от предприятията, плащащи за интернет реклами, използва данни от миналите онлайн дейности на потребителя чрез "бисквитки“, за да идентифицира неговите интереси и предпочитания. Тези данни позволяват на бизнеса да персонализира рекламите, като съпоставя потребителите с конкретни целеви аудитории.

И накрая, други методи за целенасочена реклама са използвани от 45,3% от предприятията, плащащи за интернет реклами.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключв...
19:35 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините ням...
19:34 / 14.08.2025
НИМХ с пълната прогноза за уикенда и началото на следващата седми...
19:36 / 14.08.2025
Чужденец с лека рана чака 100 минути в Спешното, после нападна ле...
19:34 / 14.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Почина режисьорът Иван Иванов
17:24 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Актуални теми
Президентски избори 2026 година
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: