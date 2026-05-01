Православната църква почита на 1 май свети Йеремия, известен с пророчествата си. 600 години преди раждането на Иисус Христос светията пръв е проповядал идването на Месията сред хората. Предсказал падането на Юдея под египетско и после под вавилонско робство, и разпиляването на еврейския народ по света при Навуходоносор. Заради тези пророчество светецът е убит с камъни.

В народния календар този ден е свързан с обредното гонене на змии. От изгрев слънце стопанките на дома обикаляли из двора с огън в ръце изричайки заклинания. На този ден се спазвали и строги забрани за работа на жените с въжета и конци, които наподобявали на змиите. Палели се огньове навън и се прескачали, защото се вярвало, че така ще изгонят влечугите.

Използвали се и подници, които били глинени съдове за печене на хляб, защото прогонвали змейове и хали, причинители на гръмотевиците и светкавиците. Изкопавала се глина и хума, след това се смесвала с плява, кълчища или козина и се отнасяла на майстор грънчар за изработването на съдовете, които трябвало да отговарят по брой на членовете на семейството.

Свети Йеремия се почитал и като повелител на градушката, през деня земеделците не работили в полето за да не се ядосат светеца.

Имен ден днес празнуват всички с имената Мая, Майа, Майя, Еpмeнко, Ермелина, Мая, Тамара.