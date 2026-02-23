Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
© Plovdiv24.bg
Възрастта на купувачите често оказва влияние върху предпочитанията им при избора на имот. Малка самостоятелна бутикова сграда е предпочитанието на голяма част от купувачите, но голям е интересът и към придобиването на жилище в комплекс, предлагащ допълнителни услуги и екстри. Големите комплекси са най-предпочитани от купувачите във възрастовата група 25-35 години.
По отношение на характеристиките на самото жилище голямо предимство за купувачите има красивата гледка. По отношение на разпределението на стаите купувачи имат различни предпочитания. Наличието на голямата спалня с площ над 15 кв. м, е ключово за близо половината от купувачите на имоти. Част от търсещите жилище хора пък държат дневната да бъде с площ над 30 кв. м. Значителна част от купувачите искат имотът да има повече от една баня, което е особено важно за семействата с няколко деца, пише "Труд". Други пък държат към жилището да има складово помещение или дрешник. Предимство за част от купувачите е наличието на големи прозорци, високи тавани и луксозни общи части на сградата.
Още от категорията
/
Експерти: България не съществуваше на картата на много чуждестранни инвеститори и те сега я откриват
19.02
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.