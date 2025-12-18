Сподели close
Най-студено тази сутрин е в Пловдив, Благоевград, Кюстендил и Шумен, където са отчетени минус 4 градуса по Целзий. Интересен факт е, че по върховете на планините температурите са положителни - цели 6 градуса на Рожен, 5 на Мургаш, 2 на Ботев и 1 на Черни връх. На връх Мусала в момента е минус 1 градус.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София минус 3 градуса

- Пловдив минус 4 градуса

- Варна 2 градуса

- Бургас 1 градус

- Русе 0 градуса

- Стара Загора минус 3 градуса

- Благоевград минус 4 градуса