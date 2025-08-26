Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Едва ли мечка ще нападне голяма група от хора, още повече когато те са и с планински водач
Автор: Ася Александрова 14:30Коментари (0)144
©
Все повече зачестяват срещите с мечки планините в България, като се срещат не само в Родопите, но дори и в Славянка, и в Стара планина. Популацията им се увеличава, липсва храна и те слизат все по-ниско. Това каза в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ изпълнителният секретар на БТС Лъчезар Лазаров.

По думите му най-важното при среща с мечка в планината е човек да запази спокойствие и да не побегне панически. Трябва съвсем спокойно да се отдалечи от мечката, ако вече не го е направила самата тя, обясни той. "Мечките също се страхуват от хората и затова е хубаво да се ходи организирано в планината, защото едва ли мечка ще нападне голяма група от хора, още повече когато те са и с планински водач – той познава пътеките, знае къде могат да се появят такива диви животни и ще предпази групата.“

Според Лазаров все повече младите хора имат добра култура в планината. "Много е важно след всеки един престой в планината, да се съберат отпадъците и да се свалят в указаните места.“ Другото, за което трябва да се внимава по време на летния сезон е използването на огън, нищо че за младите хора това е особено романтично, добави той: "Било много романтично, но в същото време е изключително опасно. После последиците са за всички,“ предупреди той.

"Комуникацията е много лесна в планината – винаги в планината човек се поздравява, възникват разговори, така че хубаво би било наистина младите хора да се допитват до опитните планинари,“ заключи изпълнителен секретар на БТС Лъчезар Лазаров.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може д...
14:46 / 26.08.2025
Черната пантера отново се появи
14:27 / 26.08.2025
Наша банка надгражда кампанията си "без такса за вноски по сметки...
14:03 / 26.08.2025
Плъзна измама от името на голяма верига магазини за техника
14:00 / 26.08.2025
Ето какво време ни очаква в началото на септември
14:01 / 26.08.2025
Спешно забраниха риболова w много реки в България
13:20 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Лято 2025
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Бюджет 2025
Опасен хищник броди край Шумен
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: