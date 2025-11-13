Едва на 40 години почина Славица Сидерска
Българските читатели познават Свидерска с издадената у нас стихосбирка "Картографиране на себе си“. През 2019 година тя получи престижната награда "Орфеева лира“ на фестивала на поезията "Орфей“ в Пловдив — признание за дълбочината и модерността на поетичния ѝ глас.
Д-р Славица Свидерска беше доктор на филологическите науки и дългогодишен лектор по македонски език в Университета "Св. Кирил и Методий“ (УКИМ) в Скопие.
Тя остави дълбока следа в развитието на македонистиката, културологията и компаративистиката, като вдъхновяваше поколения студенти със своята всеотдайност и любов към езика.
Известна със своята ерудиция и човечност, Свидерска бе и един от блестящите лектори на Международния семинар по македонски език, литература и култура, където успешно ръководеше Преводаческата работилница за чуждестранни македонисти.
Освен учен и преподавател, тя ще бъде запомнена като прекрасна поетеса и авторка с богат поетичен, есеистичен и научен опус.
Нейните творби са превеждани на редица езици и отличавани както в страната, така и по света.
Сред поетичните ѝ книги са "Безкрайност“ (2001), "Писма“ (2012), "Политики на любовта“ (2015), "Тела“ (2016), "Политики на страха“ (2021), Golgotha Feminarum (2023), "Мистичен си, свят“ (2025).
Като изследовател тя е автор и на научни и есеистични трудове, сред които:
"Литературата и дискурсите на властта“ (2013), "За смисъла и за абсурда“ (2017) и "Литературата и политическото насилие“ (2018).
Славица Свидерска ще остане в паметта на своите колеги, студенти и читатели като глас на чувствителност, интелект и духовна сила, който продължава да звучи отвъд границите на времето.
