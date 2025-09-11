Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
Автор: Екип Burgas24.bg 16:39Коментари (0)158
©
Внезапно на 41-годишна възраст си отиде операторът Петър Мойнов – име, оставило ярка следа в телевизионни продукции, реклами, музикални клипове, концерти и филми.

През последните години Мойнов бе част от екипа на ФК "Пирин“ – Благоевград, където работеше със страст и професионализъм. От клуба изразиха своята дълбока скръб и признателност към колегата и приятеля си.

"С дълбоко прискърбие ФК "Пирин“ обявява, че ни напусна нашият скъп колега и приятел. Ние няма да го забравим — във всеки кадър, във всяко видео остава неговият почерк“, се казва в съобщение на клуба.

Погребението на Петър Мойнов ще се състои в петък, от 11:00 ч., на Старите гробища в Благоевград.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Доган с нов политически проект: За мен какви ли не приказки се но...
16:35 / 11.09.2025
От академичното гребане до "амигуруми": историята на Галина и мал...
16:07 / 11.09.2025
Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозон...
16:02 / 11.09.2025
Общопрактикуващ лекар: Няма къде да запишете детето си в момента....
16:54 / 11.09.2025
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус
14:25 / 11.09.2025
Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за ...
13:47 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Рокади в ДПС
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: