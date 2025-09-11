ЗАРЕЖДАНЕ...
|Едва на 41 години почина Петър Мойнов
През последните години Мойнов бе част от екипа на ФК "Пирин“ – Благоевград, където работеше със страст и професионализъм. От клуба изразиха своята дълбока скръб и признателност към колегата и приятеля си.
"С дълбоко прискърбие ФК "Пирин“ обявява, че ни напусна нашият скъп колега и приятел. Ние няма да го забравим — във всеки кадър, във всяко видео остава неговият почерк“, се казва в съобщение на клуба.
Погребението на Петър Мойнов ще се състои в петък, от 11:00 ч., на Старите гробища в Благоевград.
