Едва 30% от хората, които теглят бързи кредити, проверяват дали фирмата е вписана в регистъра на БНБ
© ФОКУС
Според данните, посочени от АОНК само 1 от 4 с бърз кредит някога е теглил нов, за да погаси стар.
24% от българите са взимали поне един бърз кредит през живота си, 84% от тях са взимали само до три кредита. ¾ от изтеглените бързи кредити са между 500 и 2000 лв.. На 74% от потребителите не им се е случвало да вземат кредит, за да покрият стар. Само 30% проверяват дали фирмата, от която взимат заем, е вписана в регистъра на БНБ и над половината признават, че не са запознати с потенциалните опасности. 44% признават, че са прочели само най-важните клаузи в договора си за кредит, а 1 от 10 признават, че са подписали без да четат изобщо. Това са най-уязвимите потребители, поемащи финансов ангажимент без пълна информация за условията;
На 91% от потребителите им е било разяснено от представител на кредитната институция какви са условията по договора преди подписването.
Бързите кредити се използват основно за ремонтни дейности и покупка на техника. Повишава употребата на бързи кредити за покриване на разходи по здравни нужди.
Данните са предоставени от Изследователски център "Тренд“ след националнопредставително проучване сред ползвателите на бързи кредити.
От проучването става ясно, че бързите кредити се използват за широк кръг цели – от покриването на битови и здравни нужди до финансирането на покупки, ремонти и почивки. Това показва, че техните потребители не се ограничават само до социално уязвими групи, а включват хора и хора с по-различни мотивации и приоритети.
Поведението на клиенти на бързи кредити се характеризира с високо декларативно доверие към лицензираните компании, но ниска реална ангажираност с проверка на условията. Значителна част от потребителите не четат в детайли договора си или се запознават само с основни негови клаузи, което ги прави уязвими към нерегламентирани кредитори.
Ясно се демонстрира, че небанковите финансови услуги са спомагателна част от живота на ¼ от българите, живеещи пълноценно и ползващи бързината и удобството на услугите, предоставяни от компаниите за потребителско микрокредитиране.
