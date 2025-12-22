Еврото влиза официално в България от 1 януари 2026 г., а с това идват и конкретни промени в ежедневната работа на куриерските компании. Най-големите играчи на пазара – "Еконт“ и "Спиди“ – вече публикуваха подробни разяснения как ще се извършват плащанията, какво се променя и какво остава без промяна за клиентите.И двете компании ще прилагат т.нар. период на двойно обращение на валутите. От 1 до 31 януари 2026 г. клиентите ще могат да се разплащат както в левове, така и в евро. След 1 февруари 2026 г. еврото ще остане единствената валута за плащане в брой и по банков път.От "Еконт“ посочват, че през януари 2026 г. плащанията за куриерски услуги и наложен платеж ще могат да се извършват смесено с комбинация от левове и евро. Всички суми ще бъдат изписвани едновременно в двете валути.Компанията уточнява още няколко важни детайла - при едно плащане ще се приемат до 50 броя монети в левове, докато за монетите в евро няма ограничение;рестото и наложените платежи ще се изплащат приоритетно в евро, апри липса на достатъчна наличност в евро в даден офис, сумите ще се изплащат в левове.От 1 февруари 2026 г. всички плащания в офисите на "Еконт“ ще бъдат само в евро.С въвеждането на еврото "Еконт“ премахва таксата от 1,30 лв. за преводи в рамките на еврозоната при получаване на наложен платеж. Таксата от 10 евро за преводи към банкови сметки извън еврозоната обаче остава без промяна.Всички действащи договори и споразумения с клиенти запазват валидността си. За пратки, изпратени през декември 2025 г. и получени през януари 2026 г., касовите бележки ще съдържат сумата в евро и левовата ѝ равностойност, изчислена по официалния курс – 1 евро = 1,95583 лв.От "Спиди“ подчертават, че ще спазват стриктно всички законови изисквания, свързани с приемането на еврото. До 31 декември 2025 г. основна валута остава левът, като всички цени ще бъдат обозначени както в левове, така и в евро, както на сайта на компанията, така и в официалната тарифа.След 1 януари 2026 г. всички цени ще бъдат обявявани основно в евро, а левовата стойност ще се посочва като референтна до края на 2026 г. През януари, при плащане в брой с левове, рестото ще се връща в евро.От 1 февруари 2026 г. еврото става единствената валута за разплащане както в брой, така и по банков път.И двете компании са категорични, че въвеждането на еврото няма да доведе до поскъпване на услугите. Превалутирането ще се извършва автоматично по официалния курс на БНБ от 1,95583 лв. за 1 евро, без закръгляване в ущърб на клиентите.Параметрите по всички договори с клиенти остават без промяна, уверяват от "Еконт“ и "Спиди“, като целта е преходът към еврото да бъде максимално ясен, прозрачен и без сътресения за потребителите.