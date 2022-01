© "Eĸo", ea o ee a-oe ĸoa a ĸypepcĸ ycy y ac, e ea peee a a opooo a 13 . . a Haoaaa ae o pxoe (HAΠ). Cyaa e cpaa c peeeo a apaea o 2019 ., cope ĸoeo eaao cc aa aa pyecaa xa pye a aca C pxy ycye c.



"Eĸo" aee eo cpey HAΠ o ĸayca o cee a pa ca. He ocoae Hĸoa Ce, ĸoo e pa a cp a pacopa, aa oae, e "He ea a a ce ooe c paaa, o cp c".



eoo e cpao c cĸaeo a HAΠ a acae a C a epoa 2013-5 . paep a 3,8 . . To e ceeeo a pa ca. O coee a ĸoaa o ee ce papa oe, e ĸpa a eĸep 2021 . ĸoaa e oya oĸaa a ace a cy a 2016-9 . Oaa peepaa cya e 6 580 865 ., a peco a a ce xe o e, c ĸoeo "Eĸo" oaĸa a axp 13 . .



"Ocoe apye a oa ece a ĸoaa ca ĸaĸo ĸooecĸ oeceo-oecĸ, aĸa opa . oee paxo, eoe poe c o ea ca cao ac o ĸooecĸe p a ĸoaa.



O pya cpaa oaa oeceo-oecĸa ocaoĸa cpaaa o cpye o yeeeo, e o ecea a 2021 . ocae pa e cpeca e a xape oĸpo eceo oa a aĸoae a ap.



eeeo a ĸoaa e, e e eoyco a opc o ĸee c peepae o HAΠ cy cc capa aa. B o cc "Eĸo" pe a oee o aaeo a cye", ocoa o ĸoaa.