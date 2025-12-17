Радостин Василев ритна в корема депутат от "ДПС - Ново начало". Това се случи преди минути.
Видимо двамата се караха за нещо, след което последва физически сблъсък.
Сцената се разигра по време на изказване на енергийния министър Жечо Станков, предаде репортер на ФОКУС.
Депутатът от "ДПС - Ново Начало" Гюнай Далоолу тръгва агресивно към председателят на МЕЧ Радостин Василев. От своя страна Василев го отблъсква с крак в корема. Напрежението ескалира, което довежда и втори удар - отново от страна на Василев към Далоолу с юмрук в брадичката.
Повече вижте във видеото!
Екшън в парламента!
©
Още по темата
/
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефове на службите
16.12
Експерти: Агресивният език в Народното събрание не е спонтанен. Това е форма на политически маркетинг
14.12
Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
04.12
Променят Закона за обществения транспорт по пример на Европа – единен електронен билет и мобилен портфейл
02.12
Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
29.11
Рая Назарян: България ще подкрепя конструктивната роля на ПАЧИС в решаването на предизвикателствата пред Черноморския регион
23.11
Назарян: Очаквам решенията на държавите членки на ПАЧИС да подпомогнат развитието на страните от Черноморския регион
21.11
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
20.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
ПловдивКапана
преди 21 мин.
Не беше ритник! Просто си вдигаше краката, както Свинята го е научил. Всичките копейки са еднакви. Парапетните Проститутки са още по- еднакви.
All Bundy
преди 1 ч. и 19 мин.
А дано, ама надали...
Гешев
преди 1 ч. и 46 мин.
Висшият Адвокатски съвет да се сезира!!!
вече
преди 1 ч. и 49 мин.
нискоинтелигентна,безморална сбирщина. Хора събрани с една едниствена цел- собдствена изгода. Готови да престъпят всякакви морални и законни норми, за да се облагодетелстват на гърба на народа. Готови да мълчат и да се съгласяват в името на властта и облагите, които получават. Готови да изтъргуват интересите на страната, за да получат пари от ЕС и да си ги поделят. Жалко, жалко, жалко за всички.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.