За тежко пътнотранспортно произшествие на магистрала Тракия научи. Тя е станала на магистрала "Тракия". Според очевидци има загинал, а гледката е била изключително неприятна."Тежка катастрофа с бус и камион в посока от София към Пловдив малко след Ихтиман, към Мирово. Засега задръстването беше около 10 минути, но вероятно ще се засили", казва шофьор, който в оммента пътува по аутобана.Движението по АМ "Тракия“ при км 47 в посока Бургас временно се осъществява само в изпреварващата лента поради ПТП. Затворени са активната и аварийната ленти. Участъкът е сигнализиран и се регулира от "Пътна полиция“, съобщиха от АПИ.