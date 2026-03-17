За изключително тежък инцидент на магистрала "Тракия" на територията на пловдивския участък на аутобана научиНаш читател се свърза с редакцията ни, за да съобщи, че лек автомобил в момента гори в аварийната лента на 153-ия километър.От снимките, които човекът ни изпрати, става ясно, че возилото вече е почти напълно изгоряло.Тепърва органите на реда ще установяват причината за възникването на пожара. Към момента липсва информация дали има тежко пострадали хора. На мястото засега няма нито полиция, нито пожарна.