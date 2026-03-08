Експедитор: Недостиг на стоки няма да има, но цените ще се повишат
Според Димчев стоките са в безопасност, но някои доставки ще се забавят, докато ситуацията се нормализира. "Онлайн поръчките от Китай, пътуващи с въздушен транспорт, няма да закъснеят, но ще станат по-скъпи заради заобикалящия маршрут“, уточни той.
По думите му най-засегнати са индустриални и търговски стоки, като наличностите в европейските и българските складове засега осигуряват нормални доставки. "През следващия месец не очаквам недостиг на стоки за крайните потребители“, добави Димчев, като посочи, че някои цени вече са се повишили.
Особено внимание заслужава пазарът на горивата, където цените са се увеличили с около 10–12 евроцента за кратък период. "От Персийския залив минават 40% от световното търгувано гориво, което прави ситуацията потенциално по-сериозна, ако блокадата продължи повече от месец“, обясни управителят на експедиторската фирма.
Димчев подчерта, че България няма пряк контрол върху ситуацията, а решенията зависят от големите световни играчи.
