Ще има ръст на инфлацията, въпросът е да бъде умерен. Тази мярка от 20 евро за гориво насърчава потреблението, а навсякъде по света правителствата се стремят обратното. А тази мярка взема от всички - включително от хората без автомобили. Това заяви пред bTV председателят на ОС на АИКБ Васил Велев.И допълни, че шофьорите трябва да се стремят към градския транспорт в този период.Мярката ще я платим всички - бизнес, работещи, пенсионери, каза инж. Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ "Подкрепа“.Ние сме в началото на стагфлация - ръст на инфлация и икномически застой, допълни той."Няма как да има повече инвестиции, когато токът поскъпва", коментира Велев.