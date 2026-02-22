Експерт: Цялата истерия с повишените сметки за ток не съществува
©
"Цялата истерия с повишените сметки за ток не съществува. Първо, трябва да сравним потреблението на ток за ноември и декември - нараства с 30%. Защо? Заради много топлия ноември и много студения декември. Януари спрямо декември потреблението на ток нараства с 11%," обясни той.
И коментира, че българинът все повече се отоплява на ток и все повече ползва ток.
"Това, което се смяташе едно време, че ние ще спестяваме, мощностите ще намаляват и няма да има нужда от много ток, не е верно. Токът е навсякъде. И особено последните години, когато изключително много източници на твърдо гориво по махалите се замениха с такива на ток. Всичко е на ток."
Още по темата
/
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток, но призова гражданите да подават сигнали
21.02
Министърът на енергетиката поиска подробна информация за хода на проверките относно високите сметки за електроенергия
20.02
Бивш енергиен министър: Студеното време не може да обясни завишаването на сметките за ток с между 50 и 100%
09.02
Недостигът води до високи цени на тока. ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени
06.02
Ето какво да гледаме на електромера и на фактурата, за да разберем дали са надписали сметката ни за ток
06.02
КЕВР за високите сметки за ток: Електромерите мерят количеството енергия, това не зависи от еврото
05.02
Още от категорията
/
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02
АПИ предупреди шофьорите
20.02
Цирк на сцена "Хедон" стартира национално турне с международно участие и благотворителна кауза
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
670 снегорина са на терен: Каква е пътната обстановка в страната
20:26 / 21.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.