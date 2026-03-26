Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията и Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите и вносителите на горива обсъдиха последиците от поскъпването на горивата и възможните мерки за подпомагане на бизнеса и домакинствата. "Ако се запази сегашното ниво около 100-102 долара, съвсем скоро ще виждаме 1,70 евро за дизел и 1,50 евро за бензин, до 2 седмици“, прогнозира Хаджидимитров.Той коментира, че поскъпването на горивата е изключително и само функция на ситуацията в Близкия изток: "Вътрешни проблеми в момента няма абсолютно никакви, като цяло браншовете – и транспортният, и нашият – са абсолютно спокойни, няма някакво напрежение законово или някакви законови изменения, които притесняват някой от нас.“Той добави, че на вътрешния пазар няма монопол: "Не, напротив. Даже в момента мога да кажа, че цените на вътрешния пазар на едро са много по-ниски, отколкото, да речем, в Гърция или Румъния – говорим за 30-40 евро на хиляда литра, което е изключително значителна разлика между цените на едро.“Относно критиките на КЗК за бързото покачване на цените на едро, Николов посочи: "Причината е, че те са пряка функция на глобалните цени на петрола и съответно ефектът следва всички търговци. Няма причина да няма такава промяна.“По отношение на мерките за подпомагане на бизнеса и домакинствата Николов обясни: "В подобна ситуация единият вариант е правителството да предприеме активни мерки, както се случва в редица държави. Въпросът е до каква степен мерките са ефективни и до каква степен правителството има възможност и фискален буфер, за да почне да ги изпълнява, тъй като първо имаме служебно правителство и удължителен бюджет, което е особена ситуация.“"От друга страна, също е важно да се прецени кои бизнеси могат да прехвърлят тежестта от цената на горивото върху крайната цена на продукта или услуга, която предоставят. И дали имат нужда от подкрепа, в какъв размер да е тя, по какъв начин да бъде направена, тъй като ако тя изисква голяма бюрокрация и допълнително обслужване, то не помага особено“ – добави Николов.Димитър Хаджидимитров коментира държавната мярка от 20 евро за семейства с ниски доходи: "Всеки има нужда при тази ситуация. Въпросът е какъв процент от хората ще пуснат заявления и колко от тях ползват коли непрекъснато, защото идеята е да се намалят транспортните разходи по един или друг начин.“Николов посочи промяната в поведението на потребителите: "Когато стартира ситуацията в Близкия изток, хората започнаха да пълнят резервоарите повече. Първите 15 дни до 15 март наистина се усещаше повече зареждане и повече продажби. От 15 март хората спряха да пътуват така масово и се вижда едно намаляване с около 20% на продажбите в момента, средно дневно.“Димитър Хаджидимитров обясни, че вътрешен "туризъм за гориво“ в България няма за малки количества: "В цяла България цените на бензиностанциите са едни и същи, но при търговията на едро е малко по-различно.“Николов коментира, че ефектът за България е по-позитивен в сравнение с други европейски страни: "Първо поради факта, че акцизите и данъкът добавена стойност са доста по-ниски от колкото в други държави, което има позитивен ефект за потребителите.“Относно ДДС и възможните намаления Хаджидимитров уточни: "Много е спорна ситуацията. Ако се намали ДДС, да кажем 10% на горивата, грубо около 15 евроцента, и ако рязко не паднат цените на колонка, тогава се създава илюзия, че търговците задържат намалението, а не го дават на крайните потребители.“"Ако преди две седмици говорихме за малки загуби или поне да излезем на нула, по някакъв начин да ни се върже сметката, вече говорим за икономическа катастрофа в транспортния бранш“По отношение на предишни компенсационни мерки Хаджидимитров добави: "Тази мярка, която се ползваше преди 4 години, получихме указания от европейците, че не е много коректно да се раздава, защото стимулира повишение на инфлацията. Сега се предлага нещо ОК, но въпросът е колко граждани ще могат да достигнат до нея и колко ще подадат заявления.“Николов коментира твърденията за злоупотреба с господстващо положение на Лукойл: "В сегашната ситуация съм далеч от тази мисъл. Рафинерията е под контрола на държавата. Лукойл е абсолютно прозрачен в момента."Относно дерогацията за руските санкции Николов каза: "Най-много евентуално 6 месеца, зависи от американската страна. В момента правителството трябва единствено да води активни преговори и да изисква дерогацията максимално скоро, което със сигурност ще бъде получено."Николов даде прогноза за цените на петрола и горивата: "Повечето модели, които се правят в момента, очакват цената на петрола да се задържи средно висока между 180 долара на барел до третото-четвъртото тримесечие на годината и към края, началото на следващата година да се нормализират цените обратно към 64 долара на барел."По отношение на природния газ и електроенергията Николов заключи: "По отношение на цената на природния газ ще има увеличение до края на войната. По отношение на електроенергията, в нашия регион не би трябвало да има голям ефект, тъй като отоплителният сезон приключва и предстои период с по-ниско потребление и повече слънце.“