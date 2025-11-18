Войната в Украйна промени изцяло облика на войната на бойното поле. Едва ли светът ще се върне към старите танкови армади и към въздушните армии, които се стоварват върху противниковите градове, защото този начин на воюване вече изглежда остарял. Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит. Това каза капитан I ранг от запаса и член на ръководството на Атлантическия съвет Васил Данов вПо думите му светът е станал по-опасен след агресията на Русия в Украйна и заради неясната, променлива и неструктурирана политика на американския президент Доналд Тръмп и усложнените отношения между САЩ и останалите страни членки на Алианса."Всички държави вдигат военните си бюджети, а европейците се консолидират, за да могат заедно да произвеждат повече и по-ефикасни оръжия“, допълни капитан Васил Данов.Ядреното оръжие все още има сдържащ характер."Никой няма да рискува да хвърли дори тактическо ядрено оръжие, защото само един тактически малък заряд може да ескалира до неконтролируема употреба от двете страни. В един момент ядрените сили могат да бъдат изкушени или ужасени и да започнат да изстрелват всичките си ядрени оръжия. Този апокалипсис плаши и политици, и военни лидери и заплахите са на хартия, от политици, а не от военни“, коментира експертът.Според капитан Данов най-голямата заплаха за човечеството в момента са стратегическите атомни подводници, с които разполагат Русия и САЩ. И стратегическото, и тактическото предимство е на страната на САЩ, допълни той. Като брой тактически и други ядрени бойни глави Русия притежава най-много ядрени заряди, но тя няма достатъчно добри и достатъчно на брой ракети носители."Това, което сервира руската пропаганда, са модификации на ракети още от времената на Съветския съюз, пребоядисани, с променена конфигурация и дизайн на крилата. Те не предлагат нещо по-различно от това, което има досега. Ядрените бойни глави ще продължават да бъдат същите още дълго време. Става дума за нови модерни, по-съвършени носители, т.е. ракети с тактически, оперативно-тактически или стратегически обхват. Тук състезанието е без ограничения, всички разработват различни видове ракети“, поясни Васил Данов.