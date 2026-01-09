Експерт: Истинските евробанкноти издава характерен шум при докосване
Как да разпознаваме кои са истинските пари и кои – ментета, разкри главен инспектор Виктор Стоименов, началник на сектор "Фалшификации“ към ГДБОП.
"Страната ни се намира в период с повишен риск от разпространение на неистински пари. На първо място, когато получим банкнота, трябва да я пипнем и усетим релефа ѝ в двата края. В средата има характерно удебеляване. Много често при фалшификатите тези линии липсват – банкнотата е гладка, а хартията е различна“, обясни той в ефира на NOVA.
По думите му една от най-честите грешки, които хората допускат, е, че проверяват само един или най-много два защитни елемента. "Банкнотата трябва да се огледа и от двете страни. Истинската евробанкнота издава характерен шум при допир, докато фалшивата - не. Оригиналните пари имат и воден знак“, допълни инспектор Стоименов.
Той уточни още, че при банкнотите от 100 и 200 евро цветът на цифрите се прелива отдолу нагоре при накланяне, докато при фалшификатите той остава статичен.
