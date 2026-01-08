Изглежда, че поне отвън "Шеврон" е в много близки отношения с администрацията на Тръмп и това дава основание да вярва, че сделка с "Лукойл" може да се осъществи. Това каза енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.Американската петролна корпорация Chevron и частната инвестиционна компания Quantum Capital Group обединяват усилия в оферта за придобиване на международните активи на санкционирания руски енергиен гигант "Лукойл"."Шеврон" е вече в консорциум с "Лукойл" в няколко големи проекта, както за добив на нефт, така и за пренос на суров петрол през Русия и Казахстан. Така че има търговска логика в желанието, каза оща Владимиров пред БНТ.При "Куантум" целта е част от активите, които не са апетитни за "Шеврон", да бъдат закупени от този финансов играч, който да препродаде активите на реални енергийни дружества, които могат да ги оперират, каза още експертът.Според него руската страна в този случай няма много избор.Подозирам, че ще е по-лесно да се завърши такава сделка финансово и логистично. За "Лукойл" е важно да се отърве от активи, които не може да качествено използва и да губи милиони всеки ден, отколкото да упорства. Не мисля, че е въпрос на избор, а на необходимост, каза още той.Според него всичко това донякъде има общо с Венецуела. "Шеврон" работи усилено да увеличи добива на нефт във Венецуела. Те са единственият американски играч в страната. Очевидно, че действията на САЩ са координирани с "Шеврон", отбеляза Мартин Владимиров. Вчера 30 и 50 милиона барела, които трябваше да бъдат продадени в Китай от Венецуела, бяха насочени към САЩ и вероятно ще бъдат закупени от Шеврон.По думите му, ако активите в България попаднат под контрола на "Шеврон" и "Куантум" - те ще си разделят активите, така че не се знае кой ще е новият собственик в България. Би трябвало да премахнем особения управител и да започне да работи нормално с новия си собственик. При нас срока за постигане на сделка е края на април. Така че много е вероятно да става въпрос за един от играчите да препродаде активите на трета компания. Българската рафинерия е апетитна за много компании в региона - унгарската "Мол", азерската СОКАР. Може да се стигне до технична сделка. От гледна точка на българския национален интерес, ще бъде добра новина ако този стратегически актив попадне в ръцете на геополитически партньор като САЩ, допълни Мартин Владимиров. Според е разумно него да отпадне забраната за износ на горива, защото тя създава неконкурентни практики в региона, намалява възможността за нормален достъп на горива кат Сърбия.