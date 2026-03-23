До какви стойности ще стигне цената на суровия петрол не се знае и всичко зависи от ситуацията в Ормузкия залив, каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред bTV."Правителството прие мярка, ако цената на горивата стигне 1,6 евро в три последователни дни да се отпускат по 20 евро на бедните българи - посочи той. - Не мисля, че бензинът ще стигне 1,6 евро, но като идвах към студиото забелязах, че на някои бензиностанции дизелът вече е 1,6 евро." Според него нашите цени са много по-евтини от тези в ЕС: "Ние сме с 50-52 цената по евтини на литър гориво от средната цена в ЕС. Разликата с Румъния е 30-40 цента и 50 цента от Гърция.Избягвам да оценявам мерките на правителството, но ЕК миналият път ни каза, че 25 стотинки е била прекалено безразборна. Този път правителството се опитва да направи по-структурирана програма", каза още той призова кабинета да започне разговори със САЩ много преди 29 април.