|Експерт: Немислимо е в държавната администрация да има 4-дневна работна седмица, там трябва да е 6-дневна
По думите му практиката и действащата правна уредба показват, че у нас няма пречки да се въведе 4-дневна работна седмица или друг режим на заетост.
"Осемчасовият работен ден не почива на никакви научни основи“, коментира още Дечев и допълни, че решението за организацията на труда трябва да се взема на ниво предприятие, а не на национално или отраслово равнище.
Според него въвеждането на подобни модели е невъзможно за някои сфери. "Не мога да си представя например как в държавната администрация може да се въведе 4-дневна работна седмица – там дори тя трябва да е 6-дневна“, заяви експертът.
Като пример за успешно прилагане на по-гъвкав режим Дечев посочи автомобилното производство. В определени периоди, когато е имало свръхпроизводителност, там е въвеждана 4-дневна работна седмица. В други сектори обаче това е неприложимо, категоричен е той.
Психолози също подкрепят идеята, че ефективната работа изисква ефективна почивка – аргумент в полза на модели с по-кратка работна седмица.
