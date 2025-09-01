Експерт: Немислимо е в държавната администрация да има 4-дневна работна седмица, там трябва да е 6-дневна

© Режимът на работното време трябва да бъде съобразен с размера и характера на предприятията – в някои от тях може успешно да се въведе 4-дневна работна седмица, а други да бъдат още по-гъвкави. Това заяви в ефира на БНР доц. Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.



По думите му практиката и действащата правна уредба показват, че у нас няма пречки да се въведе 4-дневна работна седмица или друг режим на заетост.



"Осемчасовият работен ден не почива на никакви научни основи“, коментира още Дечев и допълни, че решението за организацията на труда трябва да се взема на ниво предприятие, а не на национално или отраслово равнище.



Според него въвеждането на подобни модели е невъзможно за някои сфери. "Не мога да си представя например как в държавната администрация може да се въведе 4-дневна работна седмица – там дори тя трябва да е 6-дневна“, заяви експертът.



Като пример за успешно прилагане на по-гъвкав режим Дечев посочи автомобилното производство. В определени периоди, когато е имало свръхпроизводителност, там е въвеждана 4-дневна работна седмица. В други сектори обаче това е неприложимо, категоричен е той.



Психолози също подкрепят идеята, че ефективната работа изисква ефективна почивка – аргумент в полза на модели с по-кратка работна седмица.