ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експерт: Разузнавателни дронове в момента летят над България
Големият проблем според него е невъзможността за засичане на дроновете във въздушното пространство на страната и високата цена на радарните системи. "Все още не сме придобили радарите, които вървят с новата модификация на F-16. Със старите радарни системи нищо няма да видим по същество. Ако разчитаме на заглушаване, това е един добър български патент, имаме немалко разработки, но голяма част от разузнавателните дронове летят на голяма височина и не могат да бъдат хванати лесно. БАН прави такива разработки в Института за космически изследвания, но те касаят основно заглушаването. По отношение на боеприпаси и елиминиране на такива системи нямаме ноу-хау“, обясни доц. Минчев.
Разузнавателни дронове и в момента летят на територията на България и не можем да направим много срещу тях, призна той. "Основният проблем на дроновете е, че те са игла в купа сено. Все едно да засечете птица в небето. Ако трябва да направим една система за ПВО, която да засича и да неутрализира дронове от съвременно поколение, ще имаме много трудности, защото тези системи са много интелигентни“, поясни експертът.
Според него решението е използване на системи, базирани на изкуствен интелект, които да бъдат монтирани на скорострелящи оръжейни системи, които да елиминират дроновете след детекция. Това решение не изисква толкова средства, допълни доц. Минчев. Най-добрите системи за отбрана според него са базирани на комплексна многослойна система за противовъздушна отбрана. Те могат да бъдат атакуващи или разузнавателни.
"Можем да придобием мобилни установки, които да гарантират решаване на проблема на определени места по границата, ако имаме притеснения, но по отношение на акваторията на Черно море това е една сериозна инвестиция. Такъв вид системи могат да бъдат инвестирани на малки катери, само че тук говорим за милиардна инвестиция“, допълни експертът.
Публично-частното партньорство би могло да осигури финансиране и по-бързо реализиране на проектите, допълни доц. Гочев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Оставиха Благомир Коцев в ареста!
16:47 / 12.09.2025
"Възраждане" на 5 подписа от вот на недоверие №6, чака хората на ...
16:37 / 12.09.2025
Лекар: Ваксините не предизвикват аутизъм! Това е огромна манипула...
16:07 / 12.09.2025
Калин Стоянов: Наско Атанасов, който често определя президента Ра...
15:16 / 12.09.2025
Близо 7000 амбулантни търговци са предупредени
15:15 / 12.09.2025
Meteo Balkans: Времето на 15 септември ще се определя от преминав...
15:15 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета