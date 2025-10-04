Новини
Експерт: След 1 януари 2026 г. пазарувайте само в евро и с карта! Иначе има риск!
Автор: Веселка Иванова 13:57Коментари (1)145
©
Надявам се порталът "Колко струва бг“ да е първият от многото такива портали, от които хората да могат да сравняват и избират. Най-ценното на платформата на КЗП е, че тя дава възможност и на други да я доразвият без да са част от самата нея. Това е много пионерска работа, тъй като в Европа никъде да е правен такъв портал. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ зам.-председателят на Икономическия и социален съвет и изпълнителен директор на "Активни потребители“ Богомил Николов.

Порталът на КЗП все още не е готов в пълния си вид – има данни само за 2 вериги, данните ще трябва да се увеличат в следващите дни, но също така има и функционалност, която изисква малко повече усилия и време от страна на потребители, за да могат да сравняват, посочи експертът. "Аз съм оптимист, защото КЗП всъщност е направила черната работа за нас, тъй като в менюто има един надпис "Отворени данни“, от където всеки един желаещ, който иска да доразработи идеята на тая платформа, може да ползва данните, а не да ги търси някъде,“ каза той и добави, че би било много удобно да се създаде и мобилно приложение с такива функционалности за сравнение на различните продукти в различните вериги магазини.

 

"Сравнението на цените е едно оръжие, което може да даде още по-голям ефект, без това да минава през дълги процедури, през ревизии, проверки и т.н. Самите ние, потребителите, сме най-добрият инспектор на пазара. И ако сме въоръжени с информация, ние наистина ще приложим въздействието си най-силно,“ категоричен е той, като според него този инструмент, който се създаде покрай страховете от въвеждането на еврото, ако се доразвие и обогати дори под друга форма, ще ни върши работа и много след 8 август, когато ще изтече задължението на търговците да предоставят цените си.

                    

Според Николов двойното етикетиране на стоките работи в помощ на всички потребители да свикнат с цените, за да бъде много по-лесно ориентирането в новата обстановка след 1 януари. "Лека-полека, колкото повече наближава тази дата, толкова повече ще говорим и за тези рискове и ще се опитаме да ги минимизираме.“ Експертът е категоричен, че правителството трябва да бори непазарните образования, картели, олигополи и други подобни практики, те трябва да бъдат неуморно преследвани и разкривани, защото всъщност те най-много бутнат цените нагоре, макар и да нямат нищо общо с въвеждането на еврото.

 

Експертът посъветва след 1 януари да пазаруваме само в евро, защото иначе всяка една покупка малко или много ще носи риск. Също така препоръча плащане с карта, тъй като хората, които са свикнали да плащат с карта, няма да усетят нищо в този по-рисков период.

"Трябва да имаме готовност да помогнем на възрастните ни близки при обмяната на парите,“ посъветва Николов и добави, че е добре да се обменят и монетите, тъй като след 30 юни обмяната на монети ще бъде много скъпа.



общо новини по темата: 1291
04.10.2025 »
03.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/216 ] следващата страница






Порталът колко струва умишлено е направен така, че да не можеш да сравниш цените в магазините
