Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лв. на месец. Тоест - никой няма да умре от глад
Този път упреците не бива да са към правителството, защото те направиха каквото можаха. Не мисля, че това е единственият възможен бюджет. На нас не ни беше оставено време дори да го прочетем. Основният фокус на разговорът ни с ГЕРБ беше ДДС-то. Те казаха, че такова нещо не стои на дневен ред, посочи той.
Този бюджет ще ни донесе харчене в евро, каза с усмивка синдикалният лидер.
В този бюджет има твърде малко място за гъвкавост. Много от компонентите му не могат да бъдат променени. Има сектори, в които възнагражденията са във функция на средната работна заплата и създават притеснения, изтъкна Манолов.
По думите му 2-та пункта увеличение на осигуровката много бързо ще се върнат в заплатите.
"За работещите в бюджетния сектор, новината няма да е толкова добра. Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лева на месеца. Тоест никой няма да умре от глад. Бизнесът, когато получаваше компенсации не рева. Това, че част от тях са получили 6,5 млрд. лева плащане за ток. Всеки си има своите основания и ще е прав. Тази работа малко ми прилича на футболен стадион, а това не е добре", заяви лидерът на КТ "Подкрепа".
Правителството ни даде възможност ние да напишем правилата, но се провалихме. С работодателите се караме за глупости. Нито една от страните не е невинна, призна той.
Кабинетът одобри средната пенсия от 541,20 евро през 2026 г., а всички да се осъвременят с 7-8% от юли. Вдига се и пенсионнта вноска
13:54
Сиромахов: Наистина ли вярвате, че по "байтошово време" било по-добре, защото цената на хляба била 40 стотинки?
12.11
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
11.11
Неделя Щонова: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
11.11
Интересен празник е днес
10.11
Анонимен
преди 1 ч. и 11 мин.
Абсурдно е най-бедната държавата в ЕС да подпомага частния бизнес с повече от 6 милиарда лева, при положение, че за 2 000 000 пенсионера дава едва 10 милиарда лева и едни и същи знайни и незнайни "експерти" обикалят студията на телевизиите и ни обясняват колко лошо било това. А за милиардите за частния бизнес, нито думичка. На това ли му се казва пазарна икономика в България? Държавата да субсидира частни фирми?
Квото Такоа
преди 1 ч. и 20 мин.
КТ Подкрепа - единствените които подкрепя са политическата партия, която им даде повече пари.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.