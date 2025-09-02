ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да предизвика авария на самолета на Фон дер Лайен
"Няма никаква драма в случилото се. Не е вярно, че самолетът е кръжал с часове и че пилотите са кацали по хартиени карти. Това е излишен драматизъм. Пилотът е поискал инструментално кацане – нещо напълно в реда на нещата“, заяви Гяуров.
По думите му действително е имало данни за заглушаване на сигнала, което се случва често в Черноморския регион.
В същото време Гяуров не изключи и версията за злонамерени действия. "Русия отдавна провежда диверсионни операции в Европа. Нашите служби, и най-вече ДАНС, трябва да дадат ясен отговор дали в случая има умишлена атака“, допълни пред NOVA експертът.
По повод политическите реакции у нас той коментира: "Изоставаме с мерките за защита на собствената си безопасност. Имали сме инциденти със самолети и дронове, по които няма никаква яснота. Русия е изключително активна в саботажните действия и ние няма да останем встрани от тях“.
Гяуров засегна и темата с напрежението около службите за сигурност. "Опити за овладяване на ДАНС е имало винаги. Важното е да има постоянство и прецизност при назначаването на хора. Навремето въведох полиграфа като тест за лоялност – не знам дали това още се прави“, каза той.
По отношение на думите на Урсула фон дер Лайен в Сопот, че една трета от оръжията за Украйна идват от България, Гяуров бе категоричен: "Това не е тайна. Всички го знаехме, но страхът от реакцията на Кремъл ни лиши от печалби, защото използвахме посредници. Новата сделка с "Райнметал“ е изключителна възможност – и икономическа, и военно-политическа“.
"Не бива да се крием по дупките. България или ще бъде пълноправен член на ЕС и НАТО, или ще останем в сянката на Русия. Сделката с "Райнметал“ е шанс да преминем към печеливши производства и европейски стандарти“, подчерта още той.
Гяуров обаче предупреди, че България остава потенциална мишена: "Миналата година имаше опит за убийство на президента на "Райнметал“. Това показва, че рисковете са реални, но ние трябва да заемем ясна позиция“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Flightradar24: GPS сигналът на самолета на Фон дер Лайен е бил до...
10:59 / 02.09.2025
Брънзалов настоява за увеличаване на потребителската такса: Лекар...
10:31 / 02.09.2025
"Активни потребители": Това, което тук се нарича "имитираща храна...
09:55 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:48 / 02.09.2025
Ген. Атанасов: ДАНС е превърната в почивна станция. Не се работи ...
09:41 / 02.09.2025
Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро,...
09:37 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Абонамент
Анкета