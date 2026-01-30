Експерт за Закона за атракционите: Ще има санкции наказания
"Смисълът на този закон е да бъде гарантирани зравето и животът на всички, които ползват такива атракции, и в същото време да бъде гарантирана добрата работа на тези, които честно искат да изпълняват своята работа", каза още той.
Проф. Драганов обясни, че законът предвижда да има санкции и наказания за тези, които не са спазили реда да бъдат вписани в регистъра и извършват дейност незаконно, както и за други, които са вписани в регистъра, но са се опитали да вкарат в заблуждение проверяващите.
По думите му сега е правилното време за въвеждането на мерки.
