Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Експерт за еврото: Този мач вече сме го играли през 1999 г.
Автор: ИА Фокус 09:40Коментари (0)89
©
Трябва да има една нормална информационна кампания, за да може хората да разберат, че няма нищо драматично във въвеждането на еврото от догодина. Този мач вече сме го играли през 1999 г. с деноминацията на лева. Това сподели в сутрешния блок на БНТ бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов.

 

Той поясни, че приемането на еврото само по себе си не води до повишаване на инфлацията. Въпреки това той смята, че държавата трябва да предприеме мерки срещу необосновано повишаване на цените, но в същото време да не пречи на пазара да се развива.

Ние вече имаме фиксиран курс към еврото, така че всичко е ясно. Това, което трябва да направи държавата, е да обясни на хората на един прост и достъпен език какво означава влизането ни в еврозоната, посочи Маргаритов.

На свой ред Петър Ганев от Института за пазарна икономика напомни, че ниските цени са въпрос на конкуренция, а не на държавна регулация и в този смисъл потребителите са тези, които диктуват правилата.

По думите му България не е на първо място по инфлация, а на осмо или девето.

Инфлацията у нас на годишна база е към 5%, докато в Румъния, например, е над 8%, даде за пример икономическият експерт.



Още по темата: общо новини по темата: 1268
17.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
15.09.2025 »
14.09.2025 »
предишна страница [ 1/212 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финан...
22:39 / 17.09.2025
Стотици запалиха свещ в памет на Иван, загинал в Несебър
20:47 / 17.09.2025
Върнаха книжката на Диона, но тя все още разчита на шофьор
20:45 / 17.09.2025
МВнР с предупреждение за българите в Сърбия
19:15 / 17.09.2025
Рокади в МОН! Важни фигури размениха местата си
17:30 / 17.09.2025
Даниел Митов: Вотът трябва да е мотивиран, а получаваме слухове и...
17:15 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
България в еврозоната
Арестуваха кмета на Варна
Кабинетът "Желязков"
Психически нестабилен мъж, известен в Тик Ток, нападна охранител на паркинг в Бургас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: