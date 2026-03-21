Експерт за имотния пазар в България: Дори малка панелка по 5000 евро на квадрат има купувач
Калайджиев обясни, че в момента и богатият, и бедният българин купуват имоти.
"За съжаление и двата типа купуват. Поне до миналата година беше така. Силно се надявам от тази година бедният да се откаже вече. Цените наистина в доста точки на София и не само в София, станаха леко немислими и недостижими за бедния човек.“
По думите на Калайджиев за инвестиция в имот е нужно да има по-солиден дял самоучастие, а не 10 хиляди евро.
"Дигни си дохода, изчакай. Направи ги поне 30 хиляди евро това самоучастие, за да може 10 да си останат буфер, пък 20 да ги вкарваш в имот. Спрете да с тази народна психология задължително да си купа имот.“
Според Калайджиев идва много тежка макроикономическа криза, която ще повлияе неминуемо на имотния пазар.
Относно цените на трофейните имоти в София, той посочи, че са един на милион.
"Това е емблематична сграда, това е топ локация, това е трофейна сделка, която може да си опозорят един-два метри от човек.“
По думите му у нас търсенето на имоти намалява и все още няма достатъчно предлагане.
"В момента все още няма достатъчно предлагане и по-малкото търсене не си личи. В такъв пазар, особено миналата година, когато няма готови жилища, дори малка панелка по 5000 евро на квадрат има купувач, защото просто няма нито едно готово жилище. Цаната е абсурдна, за панелка, но има купувач, който я купува. Взима кредит за 30 години напред "ще го мисля после"".
Финансов експерт: Малки спестявания, които ще ви трябват скоро, дръжте в банка. За дългосрочните е друго
20.03
Банкер: За България ниските лихвени нива, които виждахме през 2015-2022 г., определено вече са в историята
20.03
Министърът на иновациите и растежа: Подкрепяме българските компании за разработване на нови технологии в космическия сектор
19.03
