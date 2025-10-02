ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експерт за измамите, свързани с еврото: Използвайте официалните начини за обмяна!
Първите сигнали са отчетени още през лятото, а дирекцията за киберпрестъпления потвърждава, че организирани групи се възползват от общественото внимание към евро-прехода.
Европейската агенция по киберсигурност предупреждава за засилена активност на групи в целия ЕС, което прави информационната кампания и мерките за защита още по-важни.
Увеличаване на опитите за измами очаква и технологичният експерт Любомир Русанов.
"Една част от хората имат пари в брой. Тези хора в един момент ще се замислят, че е добре тези пари да са в евро. Другата посока е свързана с банковите сметки. Доста хора вече използват банковите услуги. И някои, според мен, изцяло без основание се притесняват какво ще се случи с техните пари, които са в лева", обясни Русанов.
Той предупреди хората, които държат пари в брой и се притесняват да ги занесат в банка, да внимават, ако някой им предлага на улицата да им ги обмени.
"Да използват официалните начини за преобразуване от лева в евро – банки, "Български пощи“, БНБ включително. В момента и чейнджбюрата спокойно могат да се използват за обмен", каза Русанов пред NOVA.
"Другият вариант е свързан с банковите сметки. И в момента вече има такава информация, че са започнали писания по месинджър, обаждания по телефона от мними банкови служители, които казват: "Трябва да ти прехвърлим парите в служебна банкова сметка, за да ги преобразуваме в евро. Прехвърли парите тук и ние след това ще ги върнем в евро". И се оказва, че вече има такива случаи, в които хората успяват по някакъв начин да ги изманипулират и буквално да си загубят всичките пари. Ако не се усетят веднага и не реагират бързо, шансът да ги възстановят е доста малък", обясни Русанов.
"Банките вече са започнали да разяснят на клиентите, че парите им ще бъдат автоматично превалутирани в евро на 1 януари 2026 г.", допълни той.
Друга потенциална заплаха е получаване на фишинг имейли от името на банка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1288
|предишна страница [ 1/215 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на ...
20:20 / 02.10.2025
Удължиха срока за уточняване заплатите на медиците
20:19 / 02.10.2025
Сняг затвори "Петрохан"
20:17 / 02.10.2025
АПИ: Шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с подхо...
20:18 / 02.10.2025
Гроздан Караджов подкрепя създаването на единен контролен орган н...
17:19 / 02.10.2025
ВКС прие: Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор
16:49 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета