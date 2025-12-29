На прага на еврозоната нека си припомним какво е важно да се знае в оставащите дни до 1-ви януари и в седмиците след това. И още, в какво да инвестираме спестяванията си – питаме Макс Баклаян, който е изпълнителен директор на едно от големите обменни бюра в страната и инвестиционен експерт."Има все по-големи опашки пред обменните бюра. Забелязваме ускорение в търсенето на евро, спрямо 2024 г. ръстът е три пъти спрямо този конкретен сезон, а спрямо пиковите нива от юни месец тази година сме с още 20% нагоре. Така че, търсене спрямо предлагане на евро у нас в момента е 3:1, което води до покачване на цените, до недостиг на евро, до опашки“, каза той пред bTV.И посъветва хората да изчакат:"Няма нужда от паника, няма нужда да го правят в момента. Първо, януари месец и лева, и еврото ще са в обращение, което на практика означава, че вие с вашите левове ще можете да продължавате да пазарувате. Второ, от 1-ви януари търговските банки и Български пощи ще започнат да обменят евро на фиксинг без допълнителни такси и комисионни до 30 юни, БНБ ще продължи да продава евро по фиксинг за неопределен период от време, много години напред. Всичко това означава, че няма нужда сега в момента да се бърза“."В никакъв случай няма нужда от притеснение. Проблемът в момента е, че търсенето е твърде голямо, има недостиг на предлагане само за този период от време, което води до недостиг на евро и повишаване на цените. При успокояване на обстановката през следващите 1-2 месеца, всичко ще се нормализира“, обясни експертът.И уточни – единствените начини, по които обменните бюра могат да си набавят евро, е през търговска банка и през БНБ. Тъй както обаче търговските банки продават евро на цена като за краен клиент, обменните бюра няма смисъл да купуват оттам и така остават само с два варианта пред себе си – двата касови центъра на БНБ."Тези касови центрове работят с ограничено работно време за обменните бюра и работят с много разнообразни клиенти, което води до необходимост от изчакване ден-два на опашка за обменните бюра и, от друга страна, зависим от капитала, с който разполагаме, който да можем да отделим, да изчакаме на опашка, за да купим еврото и да го дадем на клиентите. Поради това има евро, просто логистиката и технологията за получаването от обменните бюра е затруднения и това води до недостиг на евро“, каза още Макс Баклаян.Какво още коментира той вижте във видеото към материала.