Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО: Имал е огромен късмет, последиците можеха да са трагични
©
Според информацията, в кортежа е пътувал президентът на Ливан Жосеф Аун.
Бившият директор на НСО Румен Миланов коментира в ефира на "Здравей, България“, че поведението на охранителните коли е било "изключително опасно“ и неоправдано.
"Да, автомобилите със специален режим могат да нарушават правилата, но само ако не застрашават останалите участници в движението. В случая рискът е бил реален. Ако няма основателна причина, водачите подлежат на дисциплинарна отговорност“, подчерта Миланов.
Той уточни, че макар правилата да позволяват движение с предимство, шофьорите на НСО са длъжни да пазят безопасността на всички. При пътнотранспортно произшествие те носят отговорност и могат да бъдат подведени под военно следствие.
Адвокат Силвия Петкова заяви, че в случая е налице класическо нарушение на закона:
"Автомобилите със специален режим имат право да превишават скоростта и да изпреварват неправилно, но само при реална необходимост. Абсолютно забранено е обаче да създават опасност за движението.“
Тя подчерта, че подобни действия са допустими единствено, ако охраняваното лице е в непосредствена опасност — нещо, което не личи от видеозаписа.
Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи определи случилото се като "нагло и арогантно поведение“.
"Шофьорът, заснел видеото, е имал огромен късмет. Ако на пътя имаше мантинела, последиците можеха да са трагични,“ коментира той.
Тодоров цитира чл. 92а от Закона за движение по пътищата, според който спирането за пропускане на автомобили със специален режим трябва да става в лентата за движение, а не чрез навлизане в банкета.
"Такова поведение не може да се оправдае, освен ако не е имало форсмажорни обстоятелства — за които обществото трябва да бъде уведомено“, допълни експертът.
По думите на Тодоров, НСО и други служби разполагат с технологии за управление на светофарите, които им осигуряват "зелена вълна“. Въпреки това няма ясен регламент кога и как тези системи могат да се използват.
"Липсата на контрол и ясни инструкции създава предпоставки за злоупотреби и застрашава живота на гражданите. Ако поведението на шофьорите от НСО не се промени, тежки инциденти са само въпрос на време“, предупреди той.
Още от категорията
/
Николай Попов: Убиецът на Сияна я остави да умира, също както лекарят Ненад Цоневски прегази и остави Мая да умира в мъка
11.11
Мирчев: Част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи през "Лукойл"!
11.11
Започна втора част на акция "Зима"! Глобяват пешеходци, използващи мобилен телефон при пресичане
11.11
Красен Станчев: След 1998 година до сега имаме най-дългият период на икономическо развитие и просперитет в цялата история
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Аре бежи
преди 1 ч. и 44 мин.
А не бе!!!
Помак Керезов
преди 1 ч. и 52 мин.
Според закона за движението по пътищата, специален режим на движение има само когато са включени и светлинен, и звуков сигнал. В заснетото видео ясно се вижда, че звуков сигнал няма, следователно автомобилите не са били в специален режим. И никоя наредба не може да отюени това! Освен това чл. 92, ал. 2 ЗДвП изрично казва, че дори при специален режим водачът не е освободен от задължението да управлява по безопасен начин.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.