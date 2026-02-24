Експерт за сметките за ток: Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят
© Bulgaria ON AIR
Според служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и други експерти става дума за софтуерен глич.
Липса на контрол
"Хората са се опитвали по мек начин да кажат, че нещата са счупени. Проблемът е малко по-сложен. В България дружеството, което осигурява измерването и дружеството, което контролира дали измерването е едно и също, е електроразпределителното дружество. Имаме конфликт на интереси. В редки случаи, когато на ЕРП-то не му достига финансов актив, оперативен за съответния месец, случвало се е в миналото да надписва сметките, и на следващия месец да върне това, което е надписало и да получи нещо като безлихвен заем за един месец", коментира енергийният експерт Виктор Минчев пред Bulgaria ON AIR.
По думите му си позволяват служебно да начислят някакви стойности на електромера.
КЕВР прави допълнителни проверки
"Единственото, което вероятно ще се случи, е, че може да имат проблеми с декларирането и одобряването на инвестиционни проекти от КЕВР и това вероятно да е санкцията", прогнозира Минчев.
Той призова хората да не се притесняват, защото ще им върнат парите, но ще е с един месец закъснение.
Грешката не е софтуерна
"Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят. Не става дума за софтуерна грешка. Единственото нещо, което е решение за този проблем, е да се въведат смартметри и да се премахне цялата тези система със СТП-та, изравнявания с инкасатори и всякакви такива неща", каза експертът.
Той е на мнение, че трябва да се смени законовата рамка, да се натисне пазарът и да работи по начин, по който трябва.
"Хората трябва да натиснат нашите депутати. Това минава и през законодателна промяна - ЕРП-то да не контролира само себе си, да станат задължителни смартметрите, всеки да може да проверява измерванията", отбеляза Минчев.
Още по темата
/
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток, но призова гражданите да подават сигнали
21.02
Министърът на енергетиката поиска подробна информация за хода на проверките относно високите сметки за електроенергия
20.02
Бивш енергиен министър: Студеното време не може да обясни завишаването на сметките за ток с между 50 и 100%
09.02
Недостигът води до високи цени на тока. ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени
06.02
Ето какво да гледаме на електромера и на фактурата, за да разберем дали са надписали сметката ни за ток
06.02
Още от категорията
/
Експерти алармират за: Опасни химически смеси в препаратите, които не са в полезрението на националните центрове по отравяния
23.02
Диана Дамянова: Когато човек е на висока длъжност, трябва настойчиво да изисква от назначенията си да разкрият всичко мръсно от гардероба си
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.