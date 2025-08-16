Новини
Експерт за ужасяващата катастрофа в София: Абсолютен опит за убийство. Все едно да влезеш с пистолет в автобус и да започнеш да стреляш
Автор: Екип Burgas24.bg 15:31
След вчерашния ужас, когато шофьор с 2 седмици стаж зад волана и 6 фиша се заби в автобус, уби човек и рани няколко души, възникват въпросите:  Колко бързо е карал шофьорът, за да се вреже в автобуса? Бил ли е автомобилът чипиран за по-висока мощност? И как само за 2 седмици с книжка можеш да натрупаш толкова нарушения?

Преди точно четири години Филип провежда смразяващ експеримент: какво би станало, ако лек автомобил се блъсне в автобус с близо 200 км/ч. Експериментът показва как при подобен удар колата е смачкана до неузнаваемост, а манекените в автобуса лежат със множество рани.

"Абсолютен опит за убийство.Това не се различава по нищо от това да влезеш с пистолет в автобус и да започнеш да стреляш“, категоричен е автомобилният експерт Филип Лазаров.

 "Тук става въпрос за личен избор. Никой не го кара насила да кара с 150 км/ч на място, където ограничението е 50, а има и камери навсякъде“, заяви пред NOVA Лазаров. По думите му, това поведение не е просто нарушение, а преднамерено действие със смъртоносен потенциал. Според него проблемът е във възпитанието и обучението на младите шофьори.

Лазаров припомни за проведената от него демонстрация и сблъсъка на кола, управлявана с 200 км/ч, в автобус: "Всичко се разкъсва. Получава се взрив. Нищо не оцелява."

"Докато не се вземат реални мерки, подобни случаи ще се повтарят. Говорим за лесно разпознаваеми автомобили – тунинговани, с ниско окачване, с големи джанти. Те се виждат и чуват отдалеч", подчерта експертът.

Според Лазаров, ако не бъдат предприети незабавни и системни действия – от по-строг контрол до промяна в мисленето на обществото – пътят към следващата трагедия вече е очертан.

"Въпросът ми е ясен: защо изобщо някой кара с 150 км/ч на кръстовище? Ако това не е опит за убийство, какво е?“




+2
 
 
Докато инструкторите не носят наказателна отговорност до две години при тежки катастрофи, както е било преди 30 години, нищо няма да се промени.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
