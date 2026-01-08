Как да бъдат пресечени манипулациите на резултатите от изборите още на следващите предсрочни за парламент? По темата говорят Румяна Дечева, бивш зам.- председател на Обществения съвет към ЦИК, и директорът на "Сиела норма" Веселин Тодоров."Отварянето на Изборния кодекс в последния момент е изключително лоша практика и тя е допустима единствено в случаите, когато се спасява нещо много по-ценно за обществото. Ние имахме няколко случая в последните години – Румъния и Германия, по-точно Бавария, разрешиха гласуване по пощата по време на Covid-19. Във Франция разрешиха гласуване чрез проксита, тоест има случаи“, каза Румяна Дечева пред bTV."Големият проблем при промени в последния момент е когато те променят избирателни райони например, начин, по който избирателят може да гласува или не, избирателни списъци – това не е добре. Ако обаче се променя технологията и има време тя да бъде променена, това…пак казвам, че не е проблем“, обясни Веселин Тодоров.По думите на Румяна Дечева машините са създадени за по-лесен и функционален начин на упражняването на глас от страна на избирателя."Ако виждаме как досега са правени промените, колкото и да искам да се отвори, аз бих държала зъби с машини, които се използват като принтери, с това безобразно гласуване с хартия и машини успоредно, само и само да не отворим възможност за неща, които може да бъдат още по-абсурдни“, каза тя.Веселин Тодоров се съгласи:"Машините са, разбира се, много по-надеждни и могат да гарантират по-голяма прозрачност. Могат да се въведат машини и за автентикация на избирателите. Един от най-големите проблеми в България са мъртвите души и гласуване на един и същ избирател няколко пъти“.