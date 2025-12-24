Експерти съветват: Платете битовите си сметки до Нова година
Причината е прекъсването на банковите системи за пренастройване. Междубанковите преводи и тези към бюджета ще бъдат възможни до средата на работния ден на 30 декември, а в периода между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари няма да е възможно да се заплаща с физическа карта на ПОС терминал или в интернет, нито да се теглят пари от банкомат.
Дори да не успеем да обменим левовете си в евро, ще можем да плащаме в лева и през целия месец януари, информира NOVA.
"Има нужда от физическо време, в което да бъдат заредени наново информационните системи на банките и разплащателните системи. За някои услуги това ще трае повече от няколко часа, затова беше взето и решението преди и след Нова година да има неработни дни, за да може цялата тази трансформация да бъде извършена и да се осъществи миграцията от единия софтуер към другия. Хубаво е все пак да предвидим, че тази Нова година е малко по-специфична", смята Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.
