Експерти за договора с "Боташ" и има ли място за притеснения, свързани с платежоспособността на "Булгаргаз"
Автор: Екип Burgas24.bg 10:37
Съгласен съм, че прекалено се политизира темата, но чисто от експертна гледна точка няма как да бъде използван този договор. Това каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев за договора с турската енергийна компания “Боташ".

По думите на премиера Росен Желязков той струва 6 млрд. лева на страната ни и поставя под риск от неплатежоспособност “Булгаргаз". Според него казусът поставя въпроса до колко дългосрочни решения могат да се взимат от правителства с много кратък мандат. Вицепрезидентът Илияна Йотова върна топката, критикувайки работата на управляващите относно енергийната стратегия. 

“Мисля, че е крайно време управляващите да си намерят нова дъвка. Стига с тези измислени тези. Все повече и повече експерти казват, че единствената надежда при затваряне на “Турски поток" остава този договор, за да може да получава Сърбия, която не е член на ЕС, Унгария и Словакия природен газ, който ще спре, когато се прекрати този договор", коментира пред NOVA NEWS бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков. 

“Той става рентабилен с неговото използване. То беше спряно изкуствено веднага, след като служебното правителство подаде оставка, защото беше обявено едно много голямо проучване за капицет във връзка с тези 13 години", обясни той. 

По думите му като не се използва договора, няма как да не задлъжнеем. 

“Съгласен съм, че прекалено се политизира темата, но чисто от експертна гледна точка няма как да бъде използван този договор. Няма потребление за този газ, който може да бъде взиман през турските терминали. Не съм съгласен, че договорът е спрян изкуствено. Няма как да бъде използван, когато цената му е такава, а има газ на по-ниска цена", коментира Куюмджиев.

Божков обясни, че има по-евтин газ, но той е руски. “Този от “Боташ" е турски газ, но също е купуван от Русия. 80% от тръбопроводния газ в Турция засега е руски, докато не тръгнат новооткритите находища в Черно море".



Още по темата: общо новини по темата: 28
30.09.2025 Желязков: Договорът с "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда!
10.08.2025 Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
16.07.2025 Бивш енергиен министър: Не може да изядеш 3 риби на Босфора и да се върнеш с 13-годишен договор
11.07.2025 Президентът коментира скандала "Боташ"
10.07.2025 Министър Станков за "Боташ": Водят се интензивни разговори за предоговаряне
10.07.2025 Договорът с "Боташ": Разпитват Росен Христов, Деница Златева приета в
болница
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






