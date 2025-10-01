ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експерти за договора с "Боташ" и има ли място за притеснения, свързани с платежоспособността на "Булгаргаз"
По думите на премиера Росен Желязков той струва 6 млрд. лева на страната ни и поставя под риск от неплатежоспособност “Булгаргаз". Според него казусът поставя въпроса до колко дългосрочни решения могат да се взимат от правителства с много кратък мандат. Вицепрезидентът Илияна Йотова върна топката, критикувайки работата на управляващите относно енергийната стратегия.
“Мисля, че е крайно време управляващите да си намерят нова дъвка. Стига с тези измислени тези. Все повече и повече експерти казват, че единствената надежда при затваряне на “Турски поток" остава този договор, за да може да получава Сърбия, която не е член на ЕС, Унгария и Словакия природен газ, който ще спре, когато се прекрати този договор", коментира пред NOVA NEWS бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков.
“Той става рентабилен с неговото използване. То беше спряно изкуствено веднага, след като служебното правителство подаде оставка, защото беше обявено едно много голямо проучване за капицет във връзка с тези 13 години", обясни той.
По думите му като не се използва договора, няма как да не задлъжнеем.
“Съгласен съм, че прекалено се политизира темата, но чисто от експертна гледна точка няма как да бъде използван този договор. Няма потребление за този газ, който може да бъде взиман през турските терминали. Не съм съгласен, че договорът е спрян изкуствено. Няма как да бъде използван, когато цената му е такава, а има газ на по-ниска цена", коментира Куюмджиев.
Божков обясни, че има по-евтин газ, но той е руски. “Този от “Боташ" е турски газ, но също е купуван от Русия. 80% от тръбопроводния газ в Турция засега е руски, докато не тръгнат новооткритите находища в Черно море".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, кой да дойде, за ...
12:20 / 01.10.2025
Родители да не връщат помощта за ученици при 5 неизвинени отсъств...
12:39 / 01.10.2025
"Ние, потребителите" разкри нова нелоялна практиката
11:58 / 01.10.2025
Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да бъде закрита
12:01 / 01.10.2025
Вълчев: Проблемите идват от прогимназия, когато учениците губят м...
11:37 / 01.10.2025
Телефоните пропищяха в цяла България
11:12 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета